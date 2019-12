Topchef Michael Roest van Waard van Ternaard naar Waard van Dokkum

De Friese topchef uit De Westereen houdt met ingang van 1 januari op met zijn zaak in Ternaard. Na twaalf jaar ziet hij daar geen uitdaging meer. In De Waard van Dokkum pakt Roest nieuwe dingen op, zoals een wijnkelder waar hij ook proeverijen wil houden. Met ongeveer zestig zitplaatsen zal De Waard van Dokkum niet veel verschillen van De Waard van Ternaard. Verder gaat gastheer Salvatore Apuzzo ook mee naar Dokkum. Roest wil zijn ambacht doorgeven aan jonge talenten die de kunst van het koken wel onder de knie hebben, maar daar meer over willen leren.

Michael Roest groeide in de twaalf jaar dat hij De Waard van Ternaard had, uit tot een van de beste chefs van het Noorden. Gastronomierecensent Joël Broekaert van de NRC heeft veel waardering voor Roest zijn culinaire kunsten.

De vier plaatselijke ondernemers Jan-Michiel van der Gang, Eric Kooistra, Peter Schregardus en Hartog Ensel zijn geïnspireerd door de historie van Dokkum en de betekenis van het Marktplein waar De Abdij aan staat, door de eeuwen heen. De Waard van Dokkum komt bij De Abdij in. Dat zal verbouwd worden tot een kwalitatief hoogwaardig hotel met voorlopig zestien kamers en ontmoetingsruimtes.

In de toekomst moet het aantal kamers naar veertig worden uitgebreid. Daarnaast zullen de vier Dokkumer ondernemers en Roest met plaatselijke ondernemers samenwerken. Hotel De Abdij zal naast een restaurant ook dienen als verbindingspunt en als broedplaats gebruikt worden voor jonge ondernemers en voor nieuwe initiatieven.