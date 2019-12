SC Heerenveen - Willem II: Interessant duel tussen twee subtoppers

Doan van Hau

Doan van Hau zit vrijdag weer bij de wedstrijdselectie. Van Hau is donderdagochtend teruggekomen van de Zuidoost-Aziatische Spelen. Met twee doelpunten in de finale tegen Indonesië was Van Hau de grote man. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Vietnam op de Zuidoost-Aziatische Spelen de titel gewonnen.

"We hebben hem gefeliciteerd met zijn succes", aldus Johnny Jansen. Van Hau is een grote ster in Vietnam, maar hij wacht nog steeds op zijn debuut in de eredivisie. "Dan moet hij maar op de deur kloppen en laten zien dat hij in de basis hoort. Hij is nu zo'n lange periode weggeweest, vandaag weer voor het eerst meegetraind. Dat komt allemaal nog wel."

Verwachte opstelling SC Heerenveen:

Hahn, Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus, Faik, Kongolo, Veerman, Van Bergen, Odgaard en Ejuke