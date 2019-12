Green Deal is moedig, maar schone vrachtwagen staat nog in de kinderschoenen

Brancheorganisatie Transport & Logistiek reageert kritisch op de Europese Groene Afspraak. De transportondernemers vragen zich af of de doelstelling van 90 procent minder uitstoot wel haalbaar is.

"De duurzame vrachtauto staat nog in de kinderschoenen", vertelt beleidsmedewerker Rob Aarse fan Transport & Logistiek. "Het gaat nu alleen om kleinere vrachtauto's die gebruikt worden voor het bevoorraden van binnensteden. Duurzame vrachtauto's voor internationaal vervoer zijn er nog nauwelijks."

Batterijen en waterstof

Het probleem is dat een vrachtwagen hele zware batterijen nodig heeft. Het opladen van dit soort batterijen neemt meer tijd in beslag als bij privé-auto's. Aarse ziet wel iets in een combinatie van een duurzame vrachtwagen met batterijen en waterstof. "Er is veel dynamiek in de ontwikkelingen, maar helaas zijn we nog niet verder dan enkele demomodellen."

Moedig

Transport & logistiek voegt eraan toe dat ze zeker niet tegen de Green Deal van Frans Timmermans zijn. Aarse noemt de plannen 'moedig'. "Zo'n beleid op Europese schaal is natuurlijk veel effectiever dan voor ieder land apart. De doelstelling voor 90% geldt pas over dertig jaar. Hij lijkt nu misschien onhaalbaar, maar ik denk dat we een heel eind gaan komen."