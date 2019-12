Prijs voor NHL Stenden voor 'transgendervriendelijke werkgever'

Het Transgender Netwerk Nederland reikt de Transzoen uit aan bedrijven die volgens het netwerk 'transgendervriendelijk' zijn. En dy erkenning is neffens NHL Stenden wichtich. "Heel veel transgenders worden heel erg gepest of soms ontslagen", zegt Erica Schaper van het schoolbestuur. "Mensen kunnen er niet goed mee omgaan: is het nou een man of een vrouw? Ik vind het heel belangrijk dat we dat goed begeleiden en accepteren."