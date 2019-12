"Neushoorn en De Harmonie kunnen niet overleven zonder Rijksbijdrage"

Als Den Haag niet met extra geld over de brug komt, kan het wel eens erg moeilijk worden voor Neushoorn en De Harmonie. Dat vindt de Leeuwarder coalitiepartij D66 naar aanleiding van het rapport dat onlangs over beide culturele instellingen is verschenen. In dat rapport staat dat een fusie tussen De Harmonie en Neushoorn geen nut heeft, maar dat beide instellingen wel extra geld nodig hebben om aan de doelstellingen te voldoen.