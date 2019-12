Bewoners Huzum-West hebben het gehad met Elkien: 'Klachten worden niet gehoord'

De klachten zijn divers. Zo heeft de een last van geluidsoverlast van de verwarmingsinstallatie, de anders zegt last te hebben van de ventilatie in het huis. Froukje Draaier is een van de bewoners die nu in actie komt: "Ik weet niet waar ik moet beginnen als het gaat om klachten. Ik heb er veel. Mijn wooncomfort is er in ieder geval niet op vooruit gegaan."

Datzelfde geldt voor een andere bewoner. Jan Bruinewold zegt bijvoorbeeld dat hij er alleen maar op achteruit is gegaan: "Vroeger had ik de verwarming altijd op 19 graden staan. Dan was het hier lekker en goed te doen. Ja, er was tocht, maar dat was niet erg. Nu tocht het niet meer, maar stook ik de verwarming op tot 21 graden en ik heb het koud."

'Klachten worden niet serieus genomen'

De bewoners vinden dat ze niet worden gehoord door Elkien. Volgens hen worden klachten niet serieus genomen. Zo zegt Froukje Draaier dat ze het advies kreeg om bij geluidsoverlast van de warmtepomp 's nachts maar te slapen met oordoppen.