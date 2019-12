Boeren zetten doneeractie op voor landelijke actiedag en advocaat

Wat er met de rest van het geld gaat gebeuren, is nog niet bekend. Farmers Defence Force heeft in samenwerking met Stichting Bouw in Verzet 18 december 'omgedoopt' tot landelijke actiedag 2019. Wat er precies op de dag gaat gebeuren, wordt volgende week woensdagmorgen bekendgemaakt. Volgens FDF en Stichting Bouw in Verzet is woensdag 18 december 'de dag om op staan of voor altijd te zwijgen'.

UPDATE 22:17 uur

Het aantal donaties lag donderdagavond rond tien uur op zo'n 500, in totaal is er bijna 15.000 euro opgehaald.