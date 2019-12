7 op de 10 LTO-boeren willen geen hardere acties

Uitkomsten enquête

Volgens de boeren is het invoeren van een hogere drempelwaarde van 1 mol (14 gram) per hectare voor stikstofuitstoot genoeg om 90 procent van de stikstofproblematiek op te lossen. Voor de stikstofproblematiek mochten boeren 0,05 mol aan stikstof per hectare uitstoten.

Uit de enquête van LTO blijkt ook dat de leden tegen een algemene krimp van de veestapel zijn. Als er krimp nodig is, moet dat in overleg met betrokken boeren. En als zij niet in willen krimpen, mogen ze daar niet toe worden gedwongen.

'Latente ruimte moet blijven'

Bovendien vinden de boeren dat de zogeheten latente ruimte moet blijven bestaan. Boeren hebben nu stikstofruimte. Wat ze daarvan niet gebruiken, wil de regering bijvoorbeeld aan bouwbedrijven geven. De boeren willen die ruimte graag zelf behouden.

Verder moet de juridische status fan Natura 2000-gebieden tegen het licht worden gehouden, vinden ze. Het Rijk wijst nu natuurgebieden aan als Natura 2000. Daarbij bepalen ze ook welke soorten beschermd moeten worden, qua dieren en planten. Dat betekent dat boeren in de omgeving van zo'n Natura 2000-gebied moeten inbinden met de uitstoot van stikstof.

Sympathie van de samenleving

Actievoeren kan, zeggen de boeren in de enquête, maar de sympathie van de samenleving moet wel blijven behouden. Ook moeten nieuwe acties tegen de wet zijn.