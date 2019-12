De Fryske Marren tekent bezwaar aan tegen gaswinning Oldelamer

In het jaar 1985 werd bij Oldelamer in de gemeente Weststellingwerf gas gevonden en in 1993 begon de winning. Maar sinds 2014 ligt de gaswinning stil. Vermilion wil de winning hervatten door schuin te boren in de gemeente De Fryske Marren naar Oldelamer dat in de andere gemeente Weststellingwerf ligt. De feitelijke gaswinning vindt plaats onder grondgebied van De Fryske Marren.