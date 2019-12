Patyna sluit locatie Noflik Wenje in Oentsjerk

Een belangengroep van de bewoners heeft zorgen over de voorgenomen sluiting. Personeel, vertegenwoordigers van de cliënten en vrijwilligers zijn bang dat het vaststellen van een sluitingsdatum gevolgen heeft voor het functioneren van de locatie. Met name omdat denken dat Noflik Wenje al voor de voorgenomen sluitingsdatum leeggebloed is.

De belangengroep wil dat de woonvorm volledig wordt overgenomen, en behouden blijft voor de Trynwâlden. Volgens Patyna is dat niet mogelijk. In samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio wordt nu gezocht naar een goede oplossing voor de cliënten die nog bij Noflik Wenje wonen.