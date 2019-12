Mac-Intosch terug in de basis bij Cambuur: "Mooi om tegen je oude club te spelen"

Dat Mac-Intosch terug is in de basis tegen Jong Ajax betekent dat hij het op gaat nemen tegen de club waar hij de hele jeugdopleiding doorliep. "Dat is altijd heel mooi om tegen de club te spelen waar je vandaan komt, of het nou Jong Ajax is of het eerste."

"Aan de hand van de doelpunten die ze maken en de uitslagen zie je wel dat ze aanvallend voetbal spelen", zegt Mac-Intosch over de tegenstander van vrijdag. "We moeten van onszelf uitgaan en dan denk ik dat we een goed resultaat kunnen halen", zegt de verdediger, die ook nog niet aan het bekerduel met Feyenoord denkt. "De competitie is waar we ons nu op focussen."