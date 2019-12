Europarlementariër Huitema wil geen 'groen idealisme' maar pragmatisme

Vergelijking met maanlanding

Ursula von der Leyen gebruikte grote woorden bij de presentatie van de Green Deal. Ze vergeleek het met 'de eerste man op de maan'. De meeste partijen in Europa steunen de plannen, alleen de populistische partijen niet. Die brede steun is belangrijk, legt Falkena uit: "Want de sociaaldemocraten van Timmermans en de christendemocraten van Von der Leyen hebben samen geen meerderheid meer in Europa. Maar ook de Groenen én de liberalen staan er achter."

Jan Huitema vond de presentatie van de Green Deal een bijzonder moment: "Als je nu denkt dat het niet gaat lukken, dan lukt het nooit. Het moet wel. Met de technieken van nu redden we het misschien niet, daarom moeten we ook inzetten op onderzoek en innovatie. Als alle landen hiermee bezig zijn, dan komen we een heel eind."

De VVD'er heeft er vertrouwen in dat bijna alle landen meedoen: "Dit is een gamechanger. Bijna iedereen weet dat we wat aan klimaatverandering moeten doen. En nieuwe technologieën leveren ook banen op. Landen, mensen en veel bedrijven staat er achter. Dat geeft echt hoop."