It Fryske Gea ziet heil in groot gesprek over stikstof met alle partijen

Neffens De Vries binne de petearen yn earste opset noch net hiel bot konkreet wurden. "De regearfertsjinwurdigers hawwe fansels ferlet fan sinjalen út it fjild sels: wat spilet der no, hoe sjogge minsken der tsjinoan, en wat soene oplossingen wêze kinne."

Teloarstelling oer dit earste petear is der lykwols net, benammen om't yn it foar al ferwachte waard dat der net in soad útkomme soe. Njonken de natuerorganisaasjes hawwe nammentlik ek fertsjintwurdigers fan de lânbou, transport en de bousektor op besite west foar petearen. Ek by dizze gearkomsten wie de reaksje itselde: in goeie sfear mar konkreet is it net wurden.