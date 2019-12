COC Fryslân en KNVB pakken discriminatie in amateurvoetbal aan

Momenteel durft maar liefst 25 procent van de Friese voetballers niet voor z'n homoseksualiteit uit te komen, uit angst dat het niet geaccepteerd wordt. Anne de Groot, directeur van COC Fryslân vertelde dat woensdag bij IepenUP live, dat ruim aandacht had voor discriminatie in het voetbal.

Op 31 januari presenteert de KNVB dan de officiële plannen die beledigingen op en rond het voetbalveld voortaan moeten voorkomen. Daarbij ligt de focus vooral op het betaalde voetbal in Nederland.

Een op een begeleiden

Voorzitter Cees Roozemond van SC Heerenveen was direct enthousiast over het initiatief. Ook hij vond dat er direct maatregelen genomen moeten worden. Roozemond denkt daarbij niet alleen aan camera's die supporters die zich misdragen kunnen registreren. Hij wil fans en voetballers die gekleurde spelers beledigen één op één begeleiden om het wangedrag aan te pakken.

De officiële presentatie van COC Fryslân in samenwerking met de KNVB, GGD, Tûmba en BV Sport wordt op 30 januari gehouden in het Cambuurstadion in aanwezigheid van onder anderen Foppe de Haan en Sipke Jan Bousema.

