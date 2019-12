Akkoord over cao in onderwijs, maar stakingen gaan door

De reden dat de staking van twee dagen doorgaat is dat eer "nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten", zegt de AOb.

4,5 procent loonsverhoging

Volgens de bond krijgt al het onderwijspersoneel vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus. Die bonus is 875 euro bij een voltijdbaan. Ook krijgt het personeel in februari een nabetaling, die neerkomt op een derde van het maandloon in januari 2020.

De AOb gaat het akkoord over de nieuwe cao voorleggen aan de leden. Eerder kwamen alle partijen niet tot een akkoord, omdat de onderwijsbonden het loonbod van de werkgevers te laag vonden.

CNV blij

CNV Onderwijs is bij met akkoord. "Met het afsluiten van deze cao is een belangrijke stap gezet en dat werd tijd. Het is belangrijk dat iedereen die werkt in het primair onderwijs dit zo snel mogelijk merkt op de salarisstrook".

Bij de vorige stakingen in het onderwijs, begin november, was het WTC in Leeuwarden een van de centrale locaties waar mensen uit het onderwijs bij elkaar kwamen.