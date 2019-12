Grote actie om Leeuwarder wol in Fryslân te houden

"Het was voor ons een grote schok om te horen dat de wol naar China gaat", vertelt Johanna van Benthem van Pleed. De kunstenaar hoorde het nieuws over de Chinese wol aan het begin van dit jaar. "Het was net op het moment dat MSC Zoe honderden containers had verloren. Wij dachten 'wij krijgen alle rotzooi uit China, en het mooie spul geven we voor niets weg'." En dus werd er actie ondernomen.

Spinnen

De wol is een gift van de herder, maar het moet natuurlijk nog wel eerst worden bewerkt voordat het geschikt is om mee te breien. "We hebben hiervoor oproepen gedaan, en er zijn veel mensen gekomen die de vacht wilden spinnen." Het blijkt dat er nog een grote groep mensen in Fryslân is die het oude ambacht beheerst. "We hebben nu ook jongere mensen die het kunnen, of die het opnieuw leren."

Er is zoveel animo voor het spinnen dat er volgend jaar in het noorden van Fryslân zelfs een nieuwe spinnerij wordt opgericht.

De wol die nu klaar is om verder bewerkt te worden, zal donderdagavond worden overhandigd aan de breiers, hakers en andere knutselaars. "Die kunnen dan aan het werk!" Het is de bedoeling dat er in mei in grote stapel plaids en dekens klaar is.