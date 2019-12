Wat vinden de jongeren van het woningprobleem in Hindeloopen?

Wat willen jullie bereiken?

"Wij zoeken een betaalbare woning hier in Hindeloopen. Wij willen Hindeloopen in de toekomst ook nog leefbaar houden, zodat niet de helft van Hindeloopen leeg staat, bijvoorbeeld. Het is een vrij groot probleem en het speelt al jaren. Vanuit het plaatselijke belang is er in 2007 een commissie opgericht om dit aan te pakken. En toen waren er nog lang niet zoveel huizen als nu. Dus het is wel een groter wordend probleem. Nu doet de gemeente er eindelijk wat mee, al is dat wel op ons initiatief en dat van de actiegroep."



Kunnen jullie geen woonruimte vinden?

"Er is gewoon niet veel betaalbare huisvesting voor jongeren. Het is ook moeilijker om een lening bij de bank te krijgen. Wij zoeken huurwoningen, maar die zijn er niet veel in Hindeloopen en de Zuidwest-regio. De woningstichting trekt zich terug. Dus het wordt steeds slechter. De prognoses voor de toekomst pakken ook negatief uit. De situatie wordt niet beter."

Zijn er ook uitwijkmogelijkheden?

"Workum is nog een groeiende kern, daar wordt wel geïnvesteerd. Dat is ook wel zonde, want wij staan een beetje in de schaduw van zo'n plaats. En Bolsward en Sneek natuurlijk. In Hindeloopen komen de nieuwste woningen uit 2012, maar dat is omdat er een wijk is neergegooid, waar weer nieuwe huizen op gebouwd zijn. Daar staan ook de meeste huurwoningen. Maar daar zitten ook de sociale gevallen in, die krijgen voorrang omdat ze geen huis kunnen vinden. Dat is voor ons ook lastig."

Is de gemeente niet te laat?

"Het heeft lang geduurd, wij zijn blij dat ze het nu gaan aanpakken. Wij hopen ook dat ze doorzetten. We zijn ook met een handtekeningenactie door Hindeloopen gegaan en 70 procent van de huishoudens heeft getekend, dus de Hindeloopers zijn er ook niet blij mee dat er zoveel recreatie is en dat er zoveel tweede woningen in Hindeloopen zijn."

Om hoeveel woningen gaat het?

"Op de lijst van de actiegroep staan toch zo'n 25 tot 30 woningen, en dan gaat het echt om de oude kern. Als je in één huis al twee mensen kunt huisvesten, dan scheelt dat al veel. Er moeten ook meer huizen bij. Want de meeste mensen blijven waar ze nu zitten. Maar voor ons moet er ook plaats zijn. Er zijn plannen, al zijn die nog niet concreet."