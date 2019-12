VIDEO: IepenUP Live over discriminatie bij het voetbal

Toen er oerwoudgeluiden gemaakt werden en Zwarte Piet-liedjes gezongen werden toen speler Ahmad Mendes Moreira van Excelsior aan de bal had tegen FC Den Bosch, werd nog eens pijnlijk duidelijk dat racisme nog altijd een probleem is in het voetbal. De KNVB zal de strijd aangaan tegen discriminatie, maar hoe pakken ze dat aan? En waar ligt de oorzaak? Dat en meer in deze uitzending van IepenUP Live.