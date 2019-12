PietCast #22: over de overstap van Piet, en komen er witte kerstdagen?

"Hoe kon dat nou uitlekken, man?" Dat was vraag 1 van Wim Brons aan Piet Paulusma, en zo hebben we het in deze PietCast no. 22 vooral over de overstap van Piet naar Omroep MAX. En een heel klein beetje over de winter. Is die te mild? "Nee," zegt Piet, en het wordt wat kouder, maar garanties voor een witte kerst heeft Piet niet. Stay tuned voor weer een kwartiertje prima weer- en mediapraat in dit stationaire lagedrukgebied op internet: de podcast mei Piet Paulusma!