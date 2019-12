"Wetterskip werkt inefficiënt, maar wil tegelijkertijd wel tariefverhoging"

Folkerts had wel gehoopt dat het bestuur van Wetterskip Fryslân wat zou doen aan de aangekondigde tariefsverhoging. "Intrekken is misschien te veel, al zou dat wel het mooiste en het meest eerlijke zijn. Maar een vermindering zou wel terecht zijn geweest," geeft ze aan. "Wij houden hoop en blijven er ook op aandringen. Maar je moet ook realistisch zijn, nu zij het bericht over de verhoging naar buiten gebracht hebben."

"Het is te veel"

Volgens Folkerts is de nood groot. "Er is een goed gesprek geweest met geborgde zetels uit de landbouw. Die hebben aangegeven dat het zo echt niet kan: het is te veel, er moet iets gedaan worden. Zij hebben geprobeerd om dit bij de coalitie onder de aandacht te brengen, maar dat is niet gelukt."

Verhoging die redelijk is

Het voelt niet alsof er begrip is voor de boeren. Het zou al anders voelen wanneer niet alleen het veld, maar ook de organisatie zelf de broekriem aanhaalt, en dan met een verhoging komt die redelijk is. Dan doe je allebei iets, als organisatie en als maatschappij.

Balans tussen actie en lobby

Folkerts weet nog niet wat er tijdens de nieuwe acties zal gebeuren. "De acties hebben een goed effect, denk ik. Maar het is wel belangrijk om een goede balans te vinden tussen actie en lobby. Dat je erover nadenkt: wanneer win je iets met een actie, en wanneer is het beter om in gesprek te gaan? Beide zaken zijn nodig."