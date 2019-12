Laatste 'De Westereender' van Johannes van Kammen

De krant wordt overgenomen door Klasina van der Werf, maar Van Kammen blijft wel medewerker en houdt twee rubrieken: de natuurrubriek en zijn column 'Tijdverspilling'.

"Bijzonder was het verhaal dat ik twee jaar geleden heb gehouden met mijn zoon die fotograaf. Hij was naar de Noordpool en we hebben toen een verhaal over milieu en klimaat gehad waarbij ik als vader mijn zoon heb geïnterviewd", vertelt Johannes van Kammen.

Hij heeft in de loop van de jaren heel wat veranderingen meegemaakt. "Ik begon met pen en papier, later kwam de typemachine, toen de computer en de stikken gingen op een floppy naar de drukker in Oosterwolde. Nu druk je op een knop en stuur je het weg."

Wat hij zal missen, kan hij nu nog niet zeggen. "Vraag me dat over een halfjaar nog eens. Dan kan ik het zeggen. Het is mijn kind, dat nu op eigen voeten kan staan, maar ik zal het nooit uit het oog verliezen."