Stadion van Cambuur is voor het eerst in jaren weer uitverkocht

Cambuur was alle kaarten al kwijt en nu heeft Feyenoord ook alle kaarten voor het uitvak verkocht. De laatste keer dat Cambuur een thuiswedstrijd helemaal uitverkocht was op 9 april 2016. Toen speelden de Leeuwarders thuis tegen Ajax (0-1), toen nog in de eredivisie.

De wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord is op donderdag 19 december in de tweede ronde van de KNVB Beker.