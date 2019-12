Schoolkinderen lijden onder armoede: Leeuwarder school gaat voorbij de voordeur

Op de Leeuwarden Franciscusschool is men druk met het uitvoeren van een armoedebeleid en kinderen mee te laten komen. De school zit in de wijk Oud Oost.

"Twee derde van onze leerlingen hebben moeite met de situatie waarin ze zitten. Vaak is dat niet alleen armoede, maar is de armoede een onderdeel van meerdere problemen", vertelt Ciska van Aken, directeur van de Franciscusschool .

"Het aantal kinderen uit een armoedegezin is niet meer geworden, maar we merken wel dat de problematiek hardnekkiger wordt, dat komt door de voorzieningen die steeds minder worden." De school heeft daar beleid op. "We omarmen de kinderen zoals ze zijn, elk kind doet er toe, en ouders ook. Onze aanpak, de driehoek onderwijs, opvang en zorg - is daarop ingericht. De leerkrachten geven bijvoorbeeld ook advies en ondersteuning in de opvoeding. We gaan voorbij de voordeur, het houdt niet alleen op bij lesgeven. We zien dat het helpt als je regie op de thuissituatie hebt."

De gemeente is het eens met deze aanpak en de school werkt daarin samen. "We zetten in op preventie en richten ons op kansgelijkheid. Want als er thuis iets mis is, waardoor het kind niet kan leren, dan heb je daar als school een taak in. We leren een kind niet alleen om te lezen, maar ook om een mooi mens te worden."