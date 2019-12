Bioboeren verenigen zich in nieuw opgerichte Boerenraad

De boeren in deze raad vinden dat er meer aandacht moet komen mag voor hun gedachten en oplossingen. "In Amsterdam waren verschillende boerenorganisatie bij elkaar om te kijken of het wenselijk en mogelijk is om meer samen te werken en samen na te denken over nieuwe vormen van landbouw, de kringlooplandbouw. We kunnen van elkaar leren en kennis delen om nieuwe wegen te onderzoeken," vertelt Bregje Hamelynck.

De biologische boeren waren niet georganiseerd en niet goed vindbaar en ze hopen dat met deze Boerenraad te verbeteren. "Zo kunnen we ons duidelijker laten horen." Ze doet een oproep aan de verschillende 'stammen' om zich aan te sluiten. "Zo kunnen we ons gezamenlijk laten horen, ook aan de minister, we moeten aan belangrijke zaken werken."