Gemeente tikt woningeigenaren Hindeloopen op de vingers

Reden voor de actie vanuit de gemeente zijn controles van toezichthouders. Die hebben in totaal zeventien adressen gecontroleerd, waarvan ook enkele binnen het beschermd stadsgezicht. Sommige woningen zijn in een jaar tijd meer dan twintig keer bezocht, volgens wethouders Mark de Man van Súdwest-Fryslân.

In strijd met bestemmingsplan

In elf gevallen wordt het huis verhuurd via populaire internetwebsites of gebruikt als tweede huis door de eigenaren. Dat is in strijd met het bestemmingsplan.

De elf woningeigenaren krijgen deze week een brief waarin de gemeente aangeeft dat zij binnen zes weken moeten stoppen met de verhuur, of het gebruik als tweede woning. De gemeente legt voorlopig nog geen sancties op, maar als de eigenaren niets doen, kan een eventuele dwangsom oplopen tot maximaal 6.000 euro.