Eerste zeehondenpop van deze winter in opvang Pieterburen

Veel van hen hebben de storm niet overleefd, maar pup Olaf wel. Deze kleine zeehond zal de komende tijd worden opgevangen, omdat de moeder niet meer kon worden gevonden.

Paar dagen oud

In het zeehondencentrum bleek dat Olaf nog maar enkele dagen oud is. Een van zijn ogen is licht ontstoken, maar verder gaat het goed met de pup.

Er zijn deze dagen nog meer zeehonden op het strand van Vlieland. Opvangcentrum en vrijwilligersorganisaties roepen mensen op afstand te houden van de dieren.