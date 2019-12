Friese en andere regionale oorlogsverhalen gebundeld op nieuwe website

In de afgelopen decennia zijn tientallen, misschien wel honderden verhalen gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Van persoonlijke portretten van mensen die in de oorlog belangrijke acties op touw hebben gezet, tot nieuwsberichten over monumenten in de provincie. Al deze berichten, foto's, reportages en documentaires worden nu verzameld en samengebracht op een website.

Op de website kan worden gezocht op verschillende thema's, zoals het dagelijkse leven in oorlogstijd, of het verzet, maar ook op regio. Het landelijke platform is onderverdeeld in verschillende provinciale websites, die door de eigen regionale omroep wordt bijgehouden.

75 jaar vrijheid

De Friese website zal de komende maanden nog verder worden uitgebreid, vooral als de datum van 75 jaar vrijheid dichterbij komt. Naast de nieuwsberichten is het ook de bedoeling dat de website een volledig overzicht geeft van alle activiteiten die volgend jaar in Fryslân in april en mei plaatsvinden.

De site is eerder al opgezet door Omroep Gelderland, en wordt nu dus uitgerold over alle dertien provincies. De regionale omroepen hebben voor het Gelderse concept gekozen vanwege de heldere en overzichtelijke opzet.

Trots

Edwin de Kort (hoofdredacteur Omroep Zeeland) zegt namens alle regionale omroepen trots te zijn dat deze samenwerking is opgezet. "Die samenwerking kon gerealiseerd worden dankzij belangrijke financiële steun vanuit het Vfonds. Het is bijzonder om te zien hoeveel informatie er door de regionale omroepen in al deze jaren is opgetekend. Dit platform onderstreept het nut en noodzaak van de regionale omroep als cultuurdrager en nieuws- en informatieverstrekker."

Het landelijke platform is te vinden via 75jaarvrijheid.nl en de Friese site is direct te vinden via friesland.75jaarvrijheid.nl.