Politie ontmantelt drugslab op industrieterrein in Leeuwarden; twee aanhoudingen

De politie is momenteel bezig met sporenonderzoek. Daarbij hebben ze een groot deel van het industrieterrein afgezet en een bestelbusje in beslag genomen. Er zijn ook doorzoekingen geweest in huizen en bedrijfspanden in De Triemen, Leeuwarden en Zwolle.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen schat dat het lab capaciteit had om per week zo'n 300 kilo amfetamine te maken.