In 1944 viel er een bom in Kollum: 'Een familie was in een klap weg'

Uit onderzoek bleek dat het om een Duitse bom ging. Op een scherf was de adelaar van de nazi's te zien. "Maar waarom juist op dit huis de bom is gevallen, is nooit duidelijk geworden. Vermoedelijk moest het Duitse vliegtuig zijn lading kwijt, omdat hij achterna gezeten werd door een Engelse jager", vertelt Barkmeijer.

'Tussen het puin lag Pieters brandweerauto'

"Pech, pech en nog eens pech", zegt de 81-jarige Iko Zijlstra. Hij woonde in Kollum toen het gebeurde. Pieter, zijn beste vriend, kwam om. Hij was zes jaar oud. "We waren even oud en speelden vaak samen. Ik weet nog dat ik het huis zag; bijna helemaal in puin. En daartussen lag Pieter zijn brandweerauto. Ik vroeg mijn moeder of ik die mocht hebben. Pieter had hem immers toch niet meer nodig. Mijn moeder zei natuurlijk dat dat niet mocht. Ik was nog maar klein en wist niet hoe ik ermee moest omgaan."

Na de oorlog komt het verdriet en de angst. Iko Zijlstra schrikt wakker van vliegtuigen die overvliegen en is bang dat er een bom wordt gedropt.