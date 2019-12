Eerste stappen naar Nieuw Oud Oost: de nieuwe buurt bij het oude Cambuurstadion

Wat moet het worden met de wijk Nieuw Oud Oost in Leeuwarden als Cambuur straks weg is? Die vraag werd dinsdagavond aan de bewoners voorgelegd in het Cambuurstadion. Wat is het DNA van de wijk? Wat zijn de wensen? Wat moet er in de plannen terug te vinden zijn komende zomer?

Plannen in zomer 2020

In de zomer van 2020 moeten er drie plannen klaarliggen voor de wijk. In vijf stappen wil de gemeente uiteindelijk tot één plan komen. Dinsdag begon de zoektocht naar het DNA. Nu is het de bedoeling dat er drie projectteams komen, die drie verschillende plannen maken, die op een informatiemarkt worden gepresenteerd.

Groen, kindvriendelijk, Cambuur

De belangstelling was redelijk groot dinsdagavond. Veel aanwezigen vroegen om groene, kindvriendelijke plannen met verwijzingen naar Cambuur.