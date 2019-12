Provinciaal 'Kansenfonds' afgelopen: nu zijn gemeenten aan zet

Learning Hub Friesland

"Wat wij doen is mensen richting werk helpen of richting het starten van een eigen bedrijf. Dat zijn met name kansarme mensen en migranten, die nieuw zijn in Nederland", zegt Frank Hiddink van Learning Hub Friesland. Hoe zijn project nieuwe Nederlanders kon helpen? "Allereerst door goed naar ze te luisteren en te vragen wat ze kunnen en willen. Dat is simpel gezegd onze aanpak, waarmee we hen begeleiden richting werk of ondernemerschap."

Hiddink noemt en voorbeeld. "Wij hebben op deze bijeenkomst een aantal migranten, die een cateringbedrijf hebben opgezet, de catering laten verzorgen om ervaring op te doen. En om de aanwezigen te tonen dat er alternatieven zijn. Nieuwe Nederlanders die heel ondernemend zijn en hun cultuur meenemen en op een positieve manier kunnen laten zien. Onze begeleiding kan heel praktisch zijn: hoe maak je een offerte? Hoe ga je naar de Kamer van Koophandel? Bij ons kunnen ze ook een eerste betaalde klus krijgen, dat leren ze in de praktijk door het te doen. Dat biedt hen ook een eerste referentie. Als zij op hun cv kunnen zeggen: 'ik heb de catering verzorgd voor de provincie Fryslân', dan is dat wel een serieuze referentie. Daarmee help je ze."

Het 'Kansenfonds' bestaat niet meer, maar Learning Hub Friesland nog wel. Hoe moet dat verder? Hiddink: "Ons project is nog relatief jong en loopt nog. Vanaf het begin voelen wij ook al de verplichting om al tijdens het project naar de toekomst te kijken. In juli volgend jaar houdt het project op, maar wat dan? Het kan niet zo zijn van 'we hebben een aantal mensen geholpen, maar hier eindigt het.' Gedeputeerde Staten heeft een oproep gedaan naar de gemeenten om het te omarmen en ermee verder te gaan. Ik spreek met name de andere projecten aan om verder te gaan, en het liefst ook nog verenigd."