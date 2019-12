Douwe Heeringa trots op 'Kryst mei Douwe': luisteraars over de hele wereld

Douwe Heeringa probeert unieke kerstmuziek uit te kiezen. "Ik heb helemaal geen hekel aan Maria Carey hoor, maar het is wel zo dat je rond de kerst altijd weer dezelfde liedjes voorbij hoort komen. Jaren geleden dachten onze technicus Martin Wijbenga en ik: we kunnen ook wel eens andere muziek samenstellen en een stream maken. Inmiddels doen we dat al jaren en ieder jaar komt er weer iets voorbij."

Unieke kerstmuziek

Daarbij wil Douwe zo verrassend mogelijk uit de hoek komen. "Het meeste komt uit mijn eigen collectie. Ik zoek dat vaak in de zomer uit. Als het heel warm is, ga ik in de kerstsfeer zitten. Dan vind ik bijvoorbeeld een Zweedse groep met een Palestijnse zangeres, die een kerstplaat hebben uitgebracht. Er staan zulke mooi nummers op die plaat. Ook bekendere liedjes natuurlijk, maar zij zingt in het Palestijns en de anderen in het Zweeds, dan ontstaat er iets ontzettend bijzonders."

"Mensen appen al in september"

De kerststream wordt steeds bekender. "Mensen beginnen al in september te appen", zei Douwe. Wat voor hem een goede kerstplaat maakt? "Het gevoel, de sfeer. Voor mij zijn de kerstdagen 'verstilling', maar ook alles erop en eraan. Bijvoorbeeld Disney-dingen of Frank Sinatra: over de top met koren erbij. Een van mijn persoonlijke favorieten is Anne Sofie von Otter, een Zweedse zangeres. Maar ook Kurt Nilsen, die een prachtige stem heeft."