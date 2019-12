Steeds meer organisaties tegen nieuwe windenergieregels van provincie

Onder andere Energie Corporatie Garyp trekt aan de bel. De corporatie heeft meer dan tweehonderd leden en probeert het dorp Garyp aardgasvrij te maken. Een van de meest voor de hand liggende opties is een dorpsmolen, schrijven ze. Er is vanuit de gemeente draagvlak voor die optie en de opbrengsten kunnen in het voordeel van het dorp zijn. Het is dus circulair.

Beperking van de gemeenschap

Volgens de corporatie beperkt het 'Ontwerp wijziging Verordening Ruimte' de duurzame initiatieven die vanuit de gemeente komen. In Garyp gaat het specifiek om een aanvulling van het zonnepark Groene Weide, dat stroom produceert voor 1.700 gezinnen. De opbrengst gaat via een Gemeenschapsfonds terug naar het dorp, voor allerlei projecten. Om dat project uit te breiden, zou het volgens de corporatie mooi zijn als er ook een dorpsmolen kwam.

Ook vanuit de politiek

De fracties van D66 en CDA in de raad van Smallingerland dienen een motie in, die om verruiming van de regels vraagt. Eerder uitte ook fractievoorzitter Wiebo de Vries van ChristenUnie al bezwaar aan tegen de provinciale windplannen, dat deed hij in de provinciale staten.