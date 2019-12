'Schoolbesturen bijeenroepen om te praten over het vak Fries'

"Wij hebben eerder de Taalskipper in het leven geroepen, een partij die de regie neemt over het Fries," zegt Weima. "De provincie wilde die rol graag pakken. Dat is een bestuurlijke rol. De rol van toezichthouder is echt anders. Ik denk dat het moeilijk is om die rollen tegelijk te hebben."

Volgens Weima kan de provincie als Taalskipper nog heel wat doen. "Wat volgens ons heel belangrijk is, is dat alle schoolbesturen nu bijeen komen. Wat mij betreft onder voorzitterschap van de gedeputeerde. Ze moeten praten over het inspectierapport en over hoe het beter kan."

Inspectie: Fries op scholen niet goed genoeg

De Onderwijsinspectie concludeerde dat het Fries op scholen nog altijd niet goed genoeg is. Scholen vinden het ook moeilijk om het vak goed te geven. Daarnaast werken de tijdelijke ontheffingen niet goed. De bedoeling van die ontheffingen is dat een school zich beter kan aansluiten bij de taalbeheersing van de doorsnee leerling. Het effect is echter vaak dat het ambitieniveau te laag blijft."

"De hele steunstructuur om de Friese taal en het Fries in het onderwijs is nu nog te veel versnipperd," zegt Weima. "Het bereikt de scholen niet goed genoeg. Er is genoeg lesmateriaal, soms ook heel goed materiaal, maar dat komt de scholen dus niet binnen."

Niet alleen negatief

Het is niet alleen maar negatief, zegt Weima. "De leerlingen vinden het Fries wel belangrijk als vak, ook voor eigen toekomst op de arbeidsmarkt. Werk je bijvoorbeeld in de zorg, dan is het ook heel belangrijk dat je het Fries goed beheerst."