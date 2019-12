Gemeente Leeuwarden controleert windmolens na omgevallen exemplaar in Jorwert

Wel is duidelijk dat de molen aan de Hesenserreed is afgebroken of afgescheurd ter hoogte van de onderste las in de mast. Daar is een aantal andere molens nu ook op gecontroleerd. Een zelfde soort molen aan dezelfde weg heeft de eigenaar uit voorzorg stilgezet, omdat die dicht tegen de bebouwing aan staat. Uit controle is gebleken dat er aan deze mast niets mankeert.

In Bears is ook een molen van hetzelfde type gecontroleerd, die stond al een tijdje stil. Daar mankeerde ook niets aan. Twee molens in Jellum en Baard van het type Lagerwey zijn ook bekeken. Die staan ver genoeg van de bebouwing af en leveren in die zin geen gevaar op, aldus de gemeente Leeuwarden.