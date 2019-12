VIDEO: is Bakkeveen een 'Blue Zone' worden?

In Bakkeveen is huisarts Jon Brouwers al een poos druk om van het dorp een 'Blue Zone' te maken. De basis van die zogenoemde 'Blue Zones' is beter eten, meer bewegen en met name het sociale aspect van echt contact met elkaar. Volgens de huisarts levert dat al mooie resultaten op. Mensen vallen af en zijn fitter: het is minder druk op het spreekuur.