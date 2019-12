Kramer nog niet akkoord met stikstofregels, hij wacht op adviezen Remkes

Het advies van de commissie Remkes is volgens gedeputeerde Johannes Kramer belangrijk. "En het kan van grote invloed zijn op de agrarische sector in Fryslân en op de beleidsregels. Wij willen eerst weten wat het kabinet daar van vindt voordat wij deze beleidsregels van krachten laten gaan," legt Kramer uit.

Kramer: "Aan de ene kant zijn wij het inhoudelijk eens met wat er met Rijk en provincies is afgesproken, daar hebben wij ook invloed op gehad en in meegesproken. Maar wij maken wel een voorbehoud: er moet eerst duidelijkheid zijn over het beweiden en bemesten."

Vergunningen

Kramer zou het niet mooi vinden als de boeren een vergunning moeten aanvragen als zij de koeien niet naar buiten willen hebben. "Daar zijn wij niet voor, dat is niet praktisch. Maar de Raad van State heeft gezegd: als je het vee naar buiten wilt hebben of je mest over je akkers wilt strooien, dan is daar een vergunning voor nodig." Volgens de gedeputeerde is dat van belang voor een landbouwprovincie als Fryslân.

"Als wij opnieuw vergunningen moeten verlenen dan komt dat er ook nog eens bij. Daar moet ook stikstofruimte voor zijn. Daarmee staan de beleidsregels weer op losse schroeven. Ik ga ervan uit dat die vergunningsplicht zal meevallen, maar ik wil wel precies weten wat het kabinet daarover besluit."

Het is met name een signaal voor het kabinet. "Wij zeggen tegen het kabinet: dit is voor ons een belangrijk onderwerp. Wij zien ook dat het pijn zal doen. Boeren hebben een ander belang dan de bouw- of transportsector. Dit kan niet pijnloos, ook de sector landbouw zal wat moeten inleveren."

Heeft het voorbehoud nadelen?

De vraag is of het voorbehoud van Fryslân nadelen heeft. "Natuurlijk willen wij ook liever vergunningen verlenen voor Friese boeren en bouwers. Maar wij hebben ook gemerkt dat het met de Friese bouwsector nog wel meevalt: 70-80 procent van de bouwvergunningen wordt nog verleend door de gemeenten. Het maakt het probleem van een andere orde dan bijvoorbeeld in Zuid-Holland of Noord-Brabant."

Daarom is een paar weken uitstel volgens Kramer belangrijk. "Liever niet natuurlijk, maar wij vonden wel dat omdat het advies over het bemesten en beweiden eraan komt dat het wel erg vreemd is dat je het de ene dag vaststelt en het de week erop weer in de prullenmand kan, alles moet weer opnieuw. Daarom zeggen wij: inhoudelijk kunnen wij ons er wel in vinden, maar ze gaan noch niet van kracht."