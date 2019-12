Show Fuerza Bruta vervroegd om verwachte harde wind

Al sinds het begin van de voorstellingenreeks wordt Fuerza Bruta geteisterd door harde wind. Afgelopen donderdag moest de première al na enkele minuten worden afgebroken. De première kreeg afgelopen vrijdag een tweede kans.

Jan Van Erve, producent Brave New World Producties, wil voorkomen dat de show van dinsdagavond moet worden afgebroken en komt daarom met een nieuw tijdstip. Volgens organisator Claudia Woolgar is het niet een gemakkelijk besluit, zo vlak voor de show, mar "het is wel de enige juiste beslissing".

De organisatie houdt de weersverwachtingen voor de komende dagen goed in de gaten. Alle shows gaan zoals het nu staat gewoon door. Van Erve: "Over eventuele wijzigingen in het programma informeren we natuurlijk zo snel mogelijk."