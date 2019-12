Fryske Panda's: De otter in De Deelen bij Aldeboarn

Maar dat was niet de hoofdoorzaak, want het had alles te maken met de slechte kwaliteit van ons buitenwater. Die is nu veel beter en daardoor doet de otter het ook beter. Er worden nog wel veel otters doodgereden: meer dan vijftig per jaar, en dat is toch wel een heel groot deel van de populatie in Fryslân.

Boswachter Jakob Hanenburg neemt ons mee in het spoor van de otters in natuurgebied De Deelen bij Aldeboarn. Het mag dan wel een soort zijn die met name in het donker acties is, overdag is er best wel veel van terug te vinden.