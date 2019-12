Bij gebrek aan toren is er maar een kerstboom op Stadhuis Bolsward gezet

"Als kraanmachinist ben je een spil in het bouwproces van de verbouw van het stadhuis," zegt Woudstra. "De uitvoerders belden mij op om te zeggen dat ik die kerstboom maar even omhoog moest tillen. Wij hebben de boom van 7 meter eerst overeind gezet."

Harde wind

Het was nog wel een klus, maar dat kwam met name door de wind. "De wind die trok zo erg aan, ik zei: dit gaan wij niet doen. Als wij nu verstandig zijn, doen wij het morgenochtend. Nu is het vandaag om 8.00 uur gedaan toen het licht was. Hij hebben het voorzichtig naar boven getakeld, daar is het aangepakt en vastgezet."

Volgens kraanmachinist Woudstra stond de boom goed verankerd. "Ik had net even windkracht acht hier in Bolsward, maar hij staat nog altijd. Wij hebben hem goed vastgezet! Ik zit hier bijna op 40 meter, vol in de wind."

Voorbereidingen

Desondanks duurde het plaatsen van de boom niet eens lang. "Wij hebben goede voorbereidingen gemaakt. De operatie zelf duurde maar een kwartiertje, het tillen, aanpakken en vastmaken. Maar de voorbereidingen en het nadenken over het plaatsen duurde langer."

Reitze Woudstra is erg trots op de boom. "Hij brandt ook al, er is een lichtslang doorheen gedraaid. Kerstballen kan met deze wind natuurlijk niet, maar de lichtslang zit goed vast."