Geen vervolging van betrokken agenten bij dodelijk incident GGZ-instelling

De politie kreeg eind juli een melding van een vechtpartij bij de GGZ-locatie aan de Borniastraat. Daar was toen ook brand in een kamer van één van de cliënten.

Overleden in ziekenhuis

Toen de politie aankwam, konden zij een van de patiënten niet makkelijk onder controle krijgen. Dat was de 42-jarige Leeuwarden. Hij verzette zich erg, schrijft de politie. Nadat politiemedewerkers hielpen, kregen ze de man wel onder controle. Kort daarna werd de man onwel. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij een paar dagen later overleden.

Onderzoek: geen verband tussen geweld en doodsoorzaak

De Rijksrecherche heeft onderzoek verricht naar het handelen van de agenten. Daaruit bleek dat er geen verband is tussen het geweld dat de politie gebruikt heeft en het overlijden van de patiënt. Waaraan de cliënt overleden is, is niet duidelijk geworden. Ook niet na onderzoek van forensisch instituut NFI.

Volgens de Rijksrecherche was het gerechtvaardigd dat de agenten geweld gebruikten om de man onder controle te krijgen.