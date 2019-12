HEA! Lemster Dickens Festijn komt er aan!

Dit jaar wordt voor de vierde keer het Dickens Festijn in Lemmer georganiseerd. De voorbereidingen voor dit evenement in het weekend van 14 en 15 december zijn in volle gang. De inwoners van Lemmer keren voor dit unieke gebeuren terug naar de achttiende eeuw. Deze editie staat volledig in het teken van stoom en daarvoor is een echte stoomtrein naar Lemmer gehaald. Maar ook wordt er al maanden gebouwd aan een bierstoombrouwerij.