Puur gouden beker met Friese link in Rijksmuseum te zien

De beker is in 1610 gemaakt in opdracht van de Hertog van Braunschweig-Lüneburg. Later kreeg zijn oudste dochter, Sophie Hedwig, de beker. Zij was getrouwd met Ernst-Casimir van Nassau-Dietz, destijds de stadhouder van Fryslân en Drenthe. Hierdoor kwam de puur gouden beker in de stadhouderlijke kunstkamer in Leeuwarden terecht.

Tot en met 1881 was de beker eigendom van het koninklijk huis. De beker wordt beschouwd als de belangrijkste schat van de Oranjes ooit. Daarna was de beker jarenlang in een Duitse privé-collectie. Dat duurde tot vorig jaar, toen de familie Wessels de beker kocht.

De familie was bereid om de gouden schat langdurig uit te lenen aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar is de beker vanaf woensdag te zien op de Eregalerij. Het museum spreekt van "een lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan".