GroenLinks wil duidelijkheid over omstreden toelage kamerlid Isabelle Diks

Diks was van 2008 tot 2017 voor GroenLinks wethouder in Leeuwarden, daarna maakte ze de overstap naar de Tweede Kamer. Kortgeleden kwam ze al in opspraak, omdat ze wachtgeld kreeg boven op haar salaris als Kamerlid. Door de overstap ging ze in loon achteruit. GroenLinks was niet op de hoogte van de toeslag en vond die niet gepast. Na overleg met partijleider Jesse Klaver betaalde Diks het wachtgeld terug. Het ging om 7000 euro.

Geld voor overnachtingen in Den Haag

HP/De Tijd maakte dinsdag bekend dat Diks ook een zogeheten verblijfskostenvergoeding kreeg voor overnachtingen in Den Haag, omdat ze bij de Kamer had opgegeven dat ze in Leeuwarden woonde. Het opinieblad constateerde echter dat ze meer in Den Haag dan in Leeuwarden verbleef en haar huis in de verkoop had.

Sinds zondag vermeldt de website van de Tweede Kamer dat Diks in de hofstad woont en niet langer in de Friese hoofdstad. Haar huis in Leeuwarden is inmiddels verkocht.

Om nu duidelijkheid te krijgen, schakelt GroenLinks oud-griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden in, die per 1 januari als nieuwe integriteitsadviseur van de Tweede Kamer aan de slag gaat.