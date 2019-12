Haaye Hoekstra stapt uit FNP-fractie Waadhoeke

Er zijn de afgelopen weken binnen de fractie zaken geweest die niet goed waren voor Hoekstra zijn gezondheid, zegt hij zelf. "Het is vrijwilligerswerk, er zit veel tijd in. Als het niet bevalt, dan moet het anders. Want als je dat niet doet, komen er irritaties. We hebben elkaar de hand gegeven."

Verschillende achtergronden

Mogelijk heeft het te maken met dat de raadsleden verschillende achtergronden hebben. De gemeente Waadhoeke ontstond in 2018 na een fusie van Franekeradeel, Het Bildt, een deel van Littenseradiel en Menameradiel. Hoekstra komt uit die laatste gemeente. "In Menameradiel zat ik vier jaar lang in de oppositie, nu zit de FNP in de coalitie. Dat is toch anders."

Door zelfstandig verder te gaan, hoopt hij meer energie en motivatie te krijgen. Mogelijk sluit Hoekstra zich aan bij een andere fractie. Daar zal hij de komende weken over nadenken. Hij sluit niet uit dat hij helemaal stopt als raadslid, maar daar gaat hij niet vanuit.

Geen verrassing voor fractievoorzitter

Fractievoorzitter Bert Vollema vindt het jammer dat Hoekstra eruit stapt, maar zag het wel aankomen. "Zoiets overvalt je altijd, maar het kwam niet als een donderslag bij heldere hemel", aldus Vollema.

Volgens Vollema zijn er geen 'botsende karakters', maar hij is het ermee eens dat de situatie niet ideaal was. "We staan er politiek-inhoudelijk gewoon heel anders in. Iedereen heeft zijn best gedaan om de situatie te verbeteren. Hoekstra zelf ook, maar als je er zo verschillend in staat, dan kun je er niet omheen. We vinden het erg jammer."

Hoekstra neemt zijn plek dus wel mee. "Dus wij moeten het met een raadslid minder doen. We zullen de komende tijd wel zien hoe dat gaat. Als fractie en bestuur zijn we het in ieder geval helemaal eens, we staan achter elkaar."