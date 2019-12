Gedeputeerde Staten praten dinsdag weer over stikstofregels landbouw

Het Friese landbouwcollectief is niet blij met het stikstofakkoord van Schouten en IPO vraagt daarom de provincie Fryslân om daar afstand van te nemen. Het stikstofakkoord van Schouten en de gemeenschappelijke provincies gaat uit van minder stikstofuitstoot, terwijl de uitspraak van de Raad van State heeft bepaald dat de uitstoot niet mag toenemen. "De landelijke beleidsregels dienen niet het belang van Fryslân", schrijven de landbouworganisaties in een brief aan de provincie.

Landbouworganisaties vinden uitkomst gesprekken 'teleurstellend'

De landbouworganisaties zijn er nog altijd blij mee dat Gedeputeerde Staten op 8 oktober de stikstofregels hebben ingetrokken en aansluiting in gesprek gingen met de sector, maar omschrijven het resultaat van die gesprekken als 'teleurstellend'.

Het stikstofprobleem is volgens het landbouwcollectief in Fryslân minder urgent als in andere Nederlandse provincies, terwijl het economisch belang van de landbouwsector hier groter is.