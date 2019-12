Boeren voeren volgende week woensdag weer actie

Farmers Defence Force zegt dat de acties op 18 december de hele dag zullen duren. De boeren houden zich daarbij aan de wet. De groep roept boeren op om tractoren mee te nemen.

Mogelijk distributiecentra blokkeren

De groep wil mogelijk de voedselvoorziening ontregelen door de wegen naar de distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Of ze dat echt zullen doen, is nu nog niet bekend. "Dat zou een optie kunnen zijn, maar we hebben een groot aantal locaties op het oog", zegt FDF-vicevoorzitter Jos Ubels. "We komen later met de exacte details."

Het pakket van het kabinet met stikstofmaatregels voor de landbouwsector komt pas later. Die plannen zijn pas na de kerst rond, meldt het AD. De maatregels moeten meer stikstofruimte opleveren. Daar knapt de natuur van op.