Nieuwe traumahelikopter voor Noord-Nederland, met de nieuwste snufjes

"Onze oude heli is van hetzelfde type, maar deze moet terug naar Duitsland", zegt André Adema, chief-pilot fan de nije traumahelikopter. "Het lijkt dezelfde helikopter, maar onderhuids zitten er zoveel nieuwe systemen in. Er zit een volledige autopilot op, een infraroodlamp voor in het donker en een achteruitkijkcamera."

Cockpit flink veranderd

Voor de piloten wordt het wel even wennen. "Wij gaan het voor het eerst meemaken dat er allerlei systemen zijn die ons ondersteunen om veilig door te vliegen. De cockpit is in de loop der jaren heel anders geworden. Vroeger hadden we drie grote klokken, maar nu hebben we beeldschermen. We hebben een week in de schoolbanken gezeten."

Voor de patiënten, die met de heli vervoerd worden, verandert er niet veel. "De patiënten gaan er niet heel veel van merken, ons belangrijkste doel is om zo snel mogelijk de dokter bij de patiënt te krijgen", volgens Adema.

Komende maandag wordt de nieuwe helikopter voor het eerst gebruikt. Dan wordt ook het oude exemplaar uit de lucht gehaald.