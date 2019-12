Plan jachthaven Ameland na kritiek opnieuw naar de tekentafel

Schepen te klein ingetekend

Op de oude tekening zijn de schepen veel kleiner ingetekend als zij werkelijk zijn, zegt Pan Wennekes als beleidsmedewerker van de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ). "Wij vinden het hartstikke positief dat men wil investeren in de jachthaven, maar in de plannen die wij vorige week zagen hebben onze schepen minder plek in de haven. Onze schepen stonden ingetekend als 25-30 meter, maar zijn in de praktijk 40 meter. En doordat ze ook nog een kluivenboom hebben en achter ook nog wel eens een bijbootjes hebben ze toch wel 45 meter per schip nodig. Dat willen we ook zo houden."

Ook bleek dat het niet overal even diep was. "Op één van de tekeningen stond er nog een rijtje schepen ingetekend. Dat is niet realistisch, dat is te ondiep. Feit is wel dat als er wat gebaggerd wordt, wij ook verder naar achter kunnen en daar meer ruimte hebben."