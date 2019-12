'Poetic Potatoes' krijgt Piter Jellesprijs voor de Letterkunde

De literaire prijs is maandag door wethouder Sjoerd Feitsma aan de mensen van Stichting De Bildtse Aardappelweken gegeven. De jury bestond uit Goffe Jensma, Kirsten van Santen en Coen Peppelenbos.

'Simpel als geniaal'

Poetic Potatoes liep van 2014 tot 2018. De jury schrijft in het rapport: "Het idee was even simpel als geniaal. Een zak pootaardappelen uit Friesland, uit 't Bildt om preciezer te zijn, ging vergezeld van een gedicht in vertaling en de aardappelen die terug kwamen brachten poëzie van Malta naar Friesland. Het idee heeft ook iets grappigs en een aardser onderwerp voor de poëzie is nauwelijks denkbaar en toch leverde dit uitgangspunt boeiende poëzie op."

Het project mengt talen, aardappelboeren, dichters en nationaliteiten door elkaar heen. Poetic Potatoes laat de waarde en de kracht van de eigen cultuur zien, laat de jury weten.

Piter Jellesprijs

De Piter Jellesprijs gaat om de vier jaar naar een literair werk dat door de taal of door de keuze voor een bepaald onderwerp een relatie met Fryslân heeft. De winnaar krijgt een oorkonde en een bedrag van 2.500 euro van de gemeente Leeuwarden.